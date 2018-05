© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una delle cose che posso fare meglio è la pasta carbonara, devo imparare pasta ca..o e pepe», cosìparla delle sue capacità culinarie durante l'intervista disul campo dello Stadio Luigi Ferrari di Genova in occasione dellaUn'incredibile gaffe che ha scatenato l'ironia del pubblico e del web che si è divertita a prendere in giro la proununcia della bella attrice spagnola che ha confuso la parola cacio con «ca..o». Un errore ovviamente involontario e senza dubbio geniuno quello di Penelope Cruz, ma la sua reinterpetazione della cucina romana non ha lasciato nessuno indifferenti.