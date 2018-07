La paziente obesa torna alla Asl: visitata da un'altra ginecologa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva denunciato di essere stata rifiutata perché obesa: ieri mattina accolta e visitata al consultorio di Chieti. La ragazza, 27 anni, è stata presa in carico dal personale Asl per gli esami strumentali necessari. Nei giorni scorsi la donna aveva chiamato i carabinieri dopo la visita con una ginecologa convenzionata con l’azienda sanitaria. Il personale del Consultorio era comunque subito intervenuto per gestire la situazione, dandole sostegno psicologico e fissandole un nuovo appuntamento con un altro specialista. Ieri mattina, come riferisce la Asl in una nota, è stata infatti visitata da una ginecologa “strutturata” del consultorio che l’ha sottoposta per circa un’ora a tutti gli approfondimenti necessari e le ha dato appuntamento per un nuovo incontro a fine agosto. «La paziente - riferiscono dall’unità operativa di Assistenza consultoriale della Asl - è stata presa in carico con la professionalità, la delicatezza e la riservatezza che il nostro servizio garantisce sempre con il proprio personale. Ogni giorno assistiamo con identico atteggiamento tutte le donne che si rivolgono alla nostra struttura, a prescindere da età, condizione sociale, provenienza. Vorremmo rassicurare tutte le donne sulla qualità del servizio offerto e che continueremo a garantire in futuro. Un singolo episodio, del quale ci rammarichiamo e su cui faremo le opportune verifiche e valutazioni»