Partorisce a Capodanno: le gemelle Effie e Annie nascono in due giorni (e due anni) diversi

Sono sorelle gemelle ma ufficialmente sono nate in giorni diversi, addirittura in due anni diversi. È la curiosa storia che arriva dal Texas (Stati Uniti) di Effie e Annie, due sorelle gemelle nate proprio a capodanno, a cavallo della mezzanotte lo scorso 31 dicembre. La mamma, Kali Jo Scott, 37 anni, ha partorito la prima pochi minuti prima dello scoccare della mezzanotte, alle 23.55 del 31 dicembre 2022. La seconda invece è arrivata alle 00:01 del primo gennaio 2023, diventando la prima nata nell'ospedale del nuovo anno.

Gemelle nate in anni diversi

Le due piccole dovevano nascere l'11 gennaio secondo le previsioni dei medici. Ma il 29 dicembre è stata ricoverata in ospedale al Texas Health Presbyterian Hospital Denton dopo un controllo di routine sulla pressione. Per scherzo i due genitori hanno così immaginato che le due bambine sarebbero potute nascere proprio a capodanno: "alla fine avevamo ragione" hanno raccontato alla stampa.

A differenza di altri genitori di gemelli, Kali e il marito dovranno prepararsi a due distinti compleanni in due giorni diversi. «Uno festeggerà il capodanno uscendo e [l'altro] festeggerà il compleanno e l'arrivo del nuovo anno». I neo genitori sono stati avvisati anche che potrebbe esserci qualche piccola complicazione per il fatto che i due gemelli siano nati in anni diversi, ad esempio sulle detrazioni fiscali e sul fatto che molti sport si basano sull'anno di nascita.

