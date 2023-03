«Se devi scegliere tra me o il bambino, salva me»: la richiesta choc della mamma al marito prima del parto

Anche durante la gravidanza più serena, quando si avvicina il momento del parto sono tante le paure che possono fare breccia nella mente di una futura mamma. Il timore di una complicazione che possa mettere a rischio la vita di madre e bambino è una di queste, ed è proprio questo il tema sollevato da un video pubblicato su TikTok da una donna di 25 anni che si apprestava a partorire il suo secondo figlio. «Se devi scegliere tra me e il bambino, salva me», dice rivolgendosi al marito dal letto di ospedale.

Tra me e il bambino, scegli me

Anabel Morales, un utente di TikTok, ha pubblicato un video che ha raggiunto quasi 7 milioni e mezzo di visualizzazioni in cui afferma che avrebbe voluto - in caso di complicazioni durante il parto che rendessero necessaria la terribile scelta se salvare madre o bambino - che suo marito decidesse di salvare la vita a lei sacrificando il figlio. Anabel, che ha già un altro figlio, spiega la motivazione dietro questa scelta all'apparenza egoistica: non vuole che i bambini crescano senza una madre, e che il martio si ritrovi a dover crescere due figli da solo mentre si trova anche alle prese con il lutto per la perdita della moglie.

Le reazioni

«A mio marito», scrive sopra il filmato, «Se sto partorendo e il dottore dice che devi scegliere tra me o il bambino. Per favore salvami. Non voglio che Ethan cresca senza una mamma, e non voglio che tu debba crescere due bambini da solo mentre piangi anche tua moglie». Il video ha provocato reazioni contrastanti - soprattutto tra le madri - che si sono chieste cosa avrebbero fatto al suo posto e hanno rivolto la domanda anche ai compagni. «L'ho chiesto a mio marito ieri e lui ha detto "Ti salverò. Possiamo avere un altro bambino, ma non posso avere un'altra te" non è la risposta che mi aspettavo», ha commentato una donna. «Mio marito ha sempre detto: "possiamo avere un altro bambino ma i nostri figli che sono già al mondo non possono sostituirti"», ha aggiunto un'altra. Tra i commenti c'è anche qualche voce contraria: «Scegli nostro figlio prima di me…Ogni volta…Ho vissuto la mia vita, la sua è appena iniziata», si legge. E ancora: «Lo capisco, ma non so, penso che non sarei in grado di convivere con questo peso se lo facessi. Onestamente lascerei la scelta a mio marito».