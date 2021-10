Era da tempo che don Roberto Camerucci manifestava segni di insofferenza. Prima della sua decisione di “spretarsi”, ufficializzata durante la messa di domenica scorsa, i suoi fedeli l’avevano visto cambiato, senza più i “ferri del mestiere” quando andava in giro per Nereto, cioè senza quei segni distintivi di un parroco di paese, se non proprio un clergyman almeno un collarino ecclesiastico.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati