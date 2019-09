di Simone Canettieri

Un cartello per invitare a non parcheggiare nei pressi del cantiere. Con una provocazione: parcheggio riservato agli imbecilli e ai cornuti. E una postilla vergognosa: se sei un uomo con le corna non te la prendere con questo cartello, ma torna a casa e rompi le ossa a quella z... di tua moglie. Il cartello abusivo e violento è comparso a Bagnaia, frazione di Viterbo. E in rete appena si è diffusa questa foto è scoppiata la rivolta affinché il Comune e i vigili urbani lo rimuovano subito. Con buonapace di chi l'ha scritto.