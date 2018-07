Taiwan regala a Papa Francesco due bici elettriche, serviranno ai monsignori per spostarsi in Vaticano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Dopo le auto elettriche ora anche le bici. Taiwan ha donato due biciclette elettriche al Vaticano per festeggiare il terzo anniversario dell’enciclica verde Laudato sii e per ringraziare Papa Francesco di tutti gli sforzi fatti in questi anni a favore dell’ambiente. Le biciclette sono state consegnate dall’ambasciatore di Taiwan, Matthew Lee e serviranno per favorire gli spostamenti dei monsignori da un dicastero all’altro. Le bici elettriche costituiscono uno dei maggiori export di Taiwan, un business che è cresciuto enormemente negli ultimi sei anni. Le bici sono state consegnate a padre Michael Czerny e padre Fabio Baggio, i due maggiori consiglieri del Papa in tema ambientale e delle migrazioni.