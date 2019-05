Pamela Prati e Mark Caltagirone, scoppia l'ironia: sui social una pioggia di meme

di Ida Di Grazia

Pamela Prati

Mark Caltagirone è Fedez, anzi no è il principe Harry. Sono solo alcuni dei divertentissimi meme che hanno invaso il web ispirati dal giallo del momento:, l'uomo più misterioso e ricercato del momento.Dinon esistono immagini «Lui è molto discreto e non ama apparire» aveva detto nelle sue ospitate Pamela Prati, un mistero che non poteva che accendere la fantasia del web. Il Nonè stato di grande isprazione per il popolo del web che con dei fotomontaggi divertentissimi ha provato a dare un volto al fidanzato misterioso. Per alcuni,, o, per i nostalgici è il fantasmino della DisneyPer restare sull'attualità Mark Caltagirone va cercato tra i protagonisti del muro di, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax.