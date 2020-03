L'Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana 23-30 marzo

L'Oroscopo di Paolo Fox per questa settimana è online. Come ogni lunedì è tempo di classifiche e sebbene l'astrologo abbia rinunciato all'appuntamento a "I Fatti Vostri", il settimanale Di Più mostra i segni più fortunati assegnando le consuete stelle. Bene per Leone, Acquario e Capricorno, fanalino di coda in questa classifica la Bilancia e lo Scorpione.



L'OROSCOPO DI PAOLO FOX CLASSIFICA SETTIMANA

BILANCIA Due stelle per la Bilancia, che avrà una settimana faticosa e non potrà esporsi troppo. Occorre non stancarsi troppo soprattutto nella giornata del 25 marzo e cercare di evitare le polemiche. Ci sono dei piccoli debiti ma anche piccole soluzioni che fanno pensare in positivo, specie in amore.

SCORPIONE Due stelle che invitano a non rischiare. L'importante è non essere pessimista. In amore ci sono dei dubbi e fino al 3 di aprile Venere rimarrà in opposizione. Per chi ha problemi con il partner la tecnica del chiodo schiaccia chiodo non funziona.

TORO Alcuni progetti non possono andare in porto, ma Venere è favorevole. Chissà che qualcuno non si lasci andare a una nuova emozione. Nel fine settimana ci sarà una grande conferma. Tre stelle.

CANCRO Tre stelle anche per il Cancro, che vedrà rinnovato un accordo.In amore, invece, ci sono dei ripensamenti: Giove, il pianeta delle grandi decisioni, rimane opposto. Non insistere sulle relazioni con persone già impegnate.

SAGITTARIO Con un Acquario o un Ariete possono nascere dei legami importanti. Il blocco non c’è più e sul lavoro va meglio. Il coraggio aiuta, ma non bisogna strafare soprattutto domenica. Tre stelle.

ARIETE Quattro stelle per l'Ariete Settimana di buona fortuna, grazie anche alla Luna nel segno che mostrerà la sua massima efficacia nella giornata del 24 marzo. Nei sentimenti si può recuperare un amore o mettere su famiglia, mentre ci sono ritardi e cambiamenti sul lavoro.

GEMELLI Le stelle - ben quattro - premiano sul lavoro e in amore le cose andranno presto meglio. Il 3 aprile Venere entrerà nel segno. Arriveranno importanti riscontri e le coppie che hanno vissuto una lontananza ora dovranno ritrovare una sintonia. Non si escludono nuovi incontri.

VERGINE Nessuna paura delle novità, ma una corsa impavida verso il successo professionale e una riflessione che porterà i suoi frutti. In amore meglio tagliare i rami secchi e lasciare tutte quelle relazioni che non valgono più. In questo senso i mesi di aprile e di agosto aiuteranno più di altri.

PESCI Quattro stelle anche per i Pesci che recuperano energia. Riesci a recuperare energia. I primi giorni di aprile saranno i migliori. La resa dei conti si sta avvicinando in amore: è giunto il momento di chiarire, finalmente, tutto quello che non va. La situazione attuale non è delle migliori, ma non bisogna scoraggiarsi.

LEONE Cinque stelle per il Leone, che si sente costretto a fare cose che non vuole. Il consiglio dell'astrologo è di fare particolare attenzione al denaro. L’amore è un po’ sottotono e con tutto quello che sta accadendo è anche normale che sia così.

CAPRICORNO Giove è nel segno. Alcuni nati del segno sono arrivati a una svolta di coppia importante (matrimonio, convivenza). Miglioramenti lavorativi per le persone che hanno una professione indipendente. Cinque stelle.

ACQUARIO I prossimi sette giorni saranno positivi. Il picco massimo è previsto per metà settimana, mentre nella giornata di venerdì non bisogna distrarsi. Sul lavoro le idee si possono rivelare vincenti nel lungo periodo e in amore si può suggellare un’unione che va avanti da tempo. Il momento di fare scelte per la vita è arrivato. Cinque stelle.

