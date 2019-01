Oroscopo di Branko 2019: Scorpione

di Branko

Caro amico Scorpione, dopo un anno trascorso in compagnia dell’ottimismo di Giove, ti ritrovi un 2019 che disegna il panorama in cui dovrai agire. Abbiamo usato il termine “agire” perché il nuovo cielo ti invita a intervenire. Entra a regime da marzo il transito dell’elettrico Urano in Toro, che ti spinge all’azione perché crea imprevisti. Nei prossimi dodici mesi hai ottimi alleati, c’è sempre il magico Nettuno che dipinge in cento sfumature d’azzurro il tuo mondo emotivo; lo...