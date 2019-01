Oroscopo di Branko 2019: Gemelli

di Branko

Caro amico Gemelli, come tutto ciò che è nuovo, per te l’inizio di un anno è sempre emozionante. Vieni da un 2018 che ti ha visto impegnato nella vita pratica, soprattutto se sei giovane e stai costruendo la tua vita professionale hai avuto diverse occasioni e siamo sicuri che sei riuscito a coglierle; ora dovrai dimostrare che sei in grado di consolidare quel che hai ottenuto. Non tutto sarà facile, soprattutto alla fine dell’inverno e nella seconda metà dell’estate Giove in Sagittario...