Caro amico Ariete, affronti il 2019 con un bello slancio. Giove è spettacolare e Marte, la tua stella guida, arriva nel tuo cielo proprio a Capodanno mettendoti addosso una piacevole eccitazione. Ora ti senti forte, in grado di sfidare tutto il mondo, anche quel Saturno che da circa un anno ti mette di fronte alle tue responsabilità, e ti ricorda che per arrivare all'obiettivo che ti sei prefisso non bastano coraggio e audacia, occorrono anche astuzia e pazienza. Puoi farcela, il cielo ti stimola all'inizio...