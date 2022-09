Oroscopo, dal 23 settembre cambia tutto per questi segni

È arrivato settembre, e che cosa porterà l’oroscopo di questo mese ai segni dello zodiaco? Settembre per molti è il vero Capodanno. Dopo un periodo di vacanze (per chi ha avuto la fortuna di farle) è tempo di ricominciare un nuovo anno. Scolastico, lavorativo, o semplicemente di vita quotidiana. Non stupisce allora il fatto che tante persone reputino settembre la vera ripartenza di ogni anno. Inoltre tra il 22 e il 23 di questo mese assisteremo anche al cambio di stagione. L’amata (anche se quest’anno troppo calda) estate lascerà il posto all’autunno. È la stagione in cui le foglie ingialliscono e cadono, iniziano ad arrivare i primi freddi e le giornate si accorciano. E per chi ama i mesi più soleggiati e caldi questo è un vero trauma. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com