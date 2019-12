Le orecchiette baresi “fatte in casa" finiscono in prima pagina sul NYT: «Il crimine della pasta»

di Francesco Padoa

Diventa un caso internazionale e finisce sulla prima pagina del New York Times la “guerra delle orecchiette", come è stata ribattezzata la disputa sulle tradizionali orecchiette baresi, fatte a mano con pollici e coltelli dalle donne di Bari Vecchia. «In Italia, il crimine della pasta», è il titolo del reportage firmato da Jason Horowitz che parla della norme amministrative che rischiano di uccidere la tradizione centenaria delle pastaie dell'Arco Basso che sono da tempo un'attrazione per i turisti perché lavorano per le viuzze del Borgo antico dove espongono telai e tavolieri con la pasta fresca.La "guerra" riguarda la vendita delle orecchiette che avviene da sempre senza scontrino, senza indicare gli ingredienti e senza che la merce sia tracciabile. Un ristoratore che aveva acquistato le orecchiette è stato infatti multato durante un controllo e questo ha scatenato la protesta delle pastaie. Il reportage del NYT ironizza sul crimine della pasta. E gli americani, costretti a fare i conti con finti ristoranti italiani gestiti da cinesi e messicani, dimostrano di apprezzare un prodotto (c’è un mercato da invadere) che non avrà i crismi della trasparenza ma che è un patrimonio da salvare come la pizza napoletana riconosciuta dall’Unesco.