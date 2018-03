Ora legale, il ritorno questo mese: quando e come spostare le lancette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca poco più di una settimana e, anche nel, si passerà dall'ora solare all'. Ilcomporterà lo spostamento delle lancette in avanti di un'ora, quindi per una notte dormiremo di meno.L'ora legale scatterà nella, più precisamente alle 2, che diventeranno automaticamente le 3. Le giornate potranno così allungarsi e sarà possibile un notevole risparmio energetico, ma non sono da escludere situazioni negative legate al cambiamento dell'ora, come stress e disturbi del sonno. I consigli degli esperti sono quelli di abituarsi alla nuova durata delle giornate andando a letto un po' prima nei giorni precedenti a domenica 25 marzo.