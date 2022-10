Eclissi solare parziale, appuntamento atteso per il 25 ottobre: torna anche l'ora legale nel weekend successivo

Un'eclissi solare parziale è attesa per il 25 del mese, giorno in cui il fenomeno sarà ben visibile in tutta Italia. Stando alla latitudine di Roma, l'eclissi inizierà alle 09:26 e terminerà circa due ore dopo, alle 11: 21, con il 27% del diametro solare coperto. Nel resto d'Italia (nord e sud) lo spettacolo dei cieli sarà rispettivamente anticipato e posticipato di alcuni minuti.

Ora legale: quando torna

A fine mese, inoltre, tornerà in vigore anche l'ora legale, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani (Uai): lancette dell'orologio quindi spostate di un'ora indietro nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. Giove e Nettuno, reduci dall'opposizione al Sole lo scorso mese, saranno ancora ben visibili per quasi tutta la notte nel cielo autunnale, e sarà possibile ammirare facilmente anche Marte e Saturno. Sale alla ribalta anche Urano, che si sta invece avvicinando all'opposizione al Sole, ed è quindi imminente il periodo in cui potremo osservarlo nelle condizioni migliori per l'anno in corso.

La luminosità di Urano, tuttavia, è vicina al limite della visibilità ad occhio nudo, e si consiglia dunque l'uso del telescopio per ammirarlo agevolmente. Il mese sarà favorevole anche all'osservazione mattutina di Mercurio, visibile sull'orizzonte orientale tra le prime luci dell'alba: i giorni migliori saranno l'8 e il 9 ottobre. Venere, invece, giunge al termine del suo lungo periodo di osservabilità: per quasi tutto l'anno ha illuminato il cielo prima del sorgere del Sole, ma questo mese diventerà del tutto inosservabile. Solo nelle prime ore della notte ci sarà ancora l'opportunità di ammirare parte delle costellazioni che hanno dominato il cielo estivo, mentre cominciano ad apparire ad Est quelle che vedremo alte in cielo per i successivi mesi di autunno e inverno: in tarda serata sorgeranno prima il Toro e poi i Gemelli. Anche il grande quadrilatero di Pegaso si trova ben alto nel cielo in questa stagione, quasi allo zenit (cioè sulla verticale sopra le nostre teste), e dal suo vertice di Nord-Est inizia un allineamento di tre stelle piuttosto luminose, che costituiscono la costellazione di Andromeda.