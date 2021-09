La qualità dell'olio extravergine si scopre alla Rinascente. Quattro settimane tra lezioni e assaggi

La qualità dell'olio extravergine Made in Italy viene riscoperto alla Rinascente in un evento di quattro settimane tra lezioni e assaggi: una vetrina di una grande realtà nazionale della moda per diffondere la cultura della sua qualità. È l'obiettivo dell'accordo tra Unaprol e Rinascente, che ospiterà per un mese, con cadenza settimanale, negli store di Milano, Roma, Firenze e Torino, quattro appuntamenti dedicati ai propri clienti per valorizzare uno dei prodotti simbolo del Made in Italy. L'evento «DeGusto olio & vino» sarà un percorso di avvicinamento all'extravergine d'oliva per un pubblico non esperto che gli permetterà di riconoscere un prodotto di qualità.

I partecipanti, guidati da docenti qualificati di Unaprol e Fondazione EvooSchool, potranno scoprire, attraverso degustazioni e lezioni teoriche e pratiche, pregi e difetti di un extravergine d'oliva e diventare così consumatori più consapevoli. La prima delle quattro lezioni, in programma questa settimana a Milano, Roma, Firenze e Torino, servirà per una prima conoscenza del prodotto; nel secondo appuntamento si tratteranno i principali metodi di raccolta e trasformazione, mentre nel terzo i tanti falsi miti e i luoghi comuni che aleggiano sull'olio, minandone una giusta conoscenza. L'ultimo incontro, infine, fornirà gli elementi utili ad interpretare correttamente le informazioni riportate in etichetta, illustrando le differenze tra i marchi Dop e Igp e introducendo i partecipanti nell'agricoltura biologica. Soddisfatto del progetto il presidente di Unaprol David «che unisce un grande brand della moda ad uno dei prodotti simbolo del Made in Italy in un progetto che mira a formare nuovi ambasciatori della qualità italiana».