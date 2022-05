Oggettofilia, la storia di Sarah: «Io, fidanzata con un Boeing 737, sono attratta dalle cose»

Si definisce «oggettofilia» l'orientamento sessuale di quelle persone attratte non da altri esseri umani, ma dalle cose. È il caso di Sarah Rodo, 23enne tedesca, che al "Mirror" racconta di essere innamorata di un aereo, il Boeing 737. La ragazza, come testimonia il suo profilo Instagram, viaggia spesso con questo modello di aeromobile e ne possiede oltre 50 riproduzioni in miniatura. «Sono attratta dagli oggetti sin dall'adolescenza, me ne sono accorta quando avevo 14 anni - racconta la giovane di Dortmund -. Prima dell'aereo c'era il treno ICE 3».

La ragazza attratta dagli oggetti: «Sono fidanzata con un aereo»

Sarah definisce il Boeing 737 il suo «fidanzato». E spiega: «Del mio aereo amo tutto, ma in particolare il suo viso, le ali e il motore: sono così sexy». Sul suo orientamento dice: «Ho anche avuto due relazioni con uomini perché non ero sicura di quale fosse la mia vera sessualità. Presto mi sono resa conto di non provare sensazioni romantiche per le persone».

Tornando al suo "amore", il Boeing 737, Sarah racconta: «È stato amore a prima vista. Voglio solo stare con lui tutto il tempo, mi rende la persona più felice del mondo. Non tutti capiscono. Tuttavia, i miei amici hanno accolto molto bene il mio coming out e mi hanno incoraggiato». E conclude: «Mi piacerebbe sposare l'aereo più di ogni altra cosa, ma in Germania è proibito».