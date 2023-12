Azienda cerca candidato che guardi 25 film di Natale per 2.500 dollari, l'offerta di lavoro

Azienda cerca una persona che guardi 25 film di Natale per $ 2.500 dollari.

Un'offerta di lavoro curiosa.

L'offerta

Cable TV ogni anno nomina un "Responsabile dell'Animazione" con il compito di guardare 25 film in 25 giorni, in cambio di $ 2.500. Non solo, anche l'abbonamento di un anno ai seguenti sette servizi di streaming: Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Max, AppleTV+ e Hallmark Movies Now. Il lavoro.

La prestazione

La persona selezionata dovrà tenere traccia di ogni film che guarda e classificarlo in una delle tre categorie: nostalgia, narrazione commovente o allegria natalizia.

I servizi

Chi ottiene il lavoro dovrà anche classificare ciascuno dei sette servizi di streaming in base a questi tre fattori:

Il servizio di streaming è facile da usare?

Hai riscontrato problemi nell'utilizzo del servizio di streaming, come scarsa qualità video o codici di errore?

Il servizio offre una buona selezione di film di Natale?

Come presentare la richiesta

Chi è interessato all'offerta non deve fare altro che compilare il form. “Non è necessaria alcuna lettera di presentazione, curriculum o colloquio; "Preferiamo che tu dedichi il tuo tempo alla preparazione del periodo natalizio con i tuoi cari", dicono sul loro sito web.