Nozze trash a Napoli, è crisi tra Tony Colombo e la vedova del boss: «Aiutatemi a fare pace»

di Emiliana Costa

Tony Colombo,In queste ore circolano sul web indiscrezioni riguardanti una presunta rottura tra Tony Colombo e la moglie Tina. Nel marzo scorso, i due erano saliti alla ribalta delle cronache per le nozze defnite «», che avevano mandato in tilt Napoli, tra molte polemiche.E adesso il presunto epilogo. Come riporta Il Giornale, Tina Rispoli sarebbe andata via di casa, dopo una lite con il cantante neomelodico. Motivo? La presunta gelosia di Tony. Su Instagram l'artista scrive: «».Tra i follower, però, c'è chi sospetta si tratti di un modo per pubblicizzare il nuovo disco di Tony Colombo, chiamato appunto. Ma lui avrebbe smentito subito: «». E avrebbe aggiunto che i nuovi brani non sarebbero usciti. Insomma, la storia è davvero al capolinea? Staremo a vedere.