Occhi puntati su cronaca e società: ecco le cinque notizie più lette nel 2018 sul Gazzettino.it

Tragedia a Udine e il mondo del calcio si ferma: il capitano della Fiorentina, Davide Astori, 31 anni, giocatore della Nazionale, è stato trovato morto nella sua stanza dell'albergo nella prima mattina di oggi, domenica 4 marzo.Non può dormire nella sua casa, ma è costretto a stare in garage. Il dramma di Juri Malini, operaio 41enne di Zola Predosa, provincia di Bologna, ha dell’assurdo, se non fosse che è vero e autentico e simboleggia un paradosso inaccettabile: il suo appartamento è stato occupato abusivamente da una famiglia di romeni ormai da sei mesi, e lui non può rientrare, finendo per essere praticamente un senzatetto, con il solo garage di 10 metri quadri a impedirgli di dormire in strada o in auto.Da tempo sta cercando una risorsa da aggiungere al suo staff, con tanto di annuncio pubblicato anche sui giornali per aumentare la visibilità: ma Francesco Casile, imprenditore di Milano nel settore della moda, non riesce proprio a trovare nessuno in grado di soddisfare le sue esigenze. E non perché le sue aspettative siano particolarmente alte, ma perché di coloro che si sono candidati al posto di lavoro nessuno gli è sembrato davvero interessato.La vicenda di una 17enne vicentina innamorata di Tarek, un tunisino con precedenti che per 3 volte è scampato all'ordine di espulsione (verrà rimpatriato al quarto tentativo), con il quale è scappata, ricomparendo poi in stazione a Vicenza. La telefonata choc tra la madre della ragazza e Tarek: «Mi fa schifo parlare con te, non c'è un uomo con te? Da noi non esiste la donna che parla, da noi è l'uomo che parla. Tu piangerai sangue, lo sai?».Nelle parole di Paolo Crepet, psichiatra e sociologo padovano, l'analisi delle nuove generazioni di genitori e figli: i primi che hanno abbandonato il ruolo di educatori e i secondi che bruciano le tappe vivendo a 13 anni come i 18enni del passato. «È una generazione che non conosce i sogni perché non sono state insegnate le passioni»