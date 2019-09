Non è la D'Urso, Mariana Caniggia contro la nuova fidanzata del marito: «E' una escort che prende 4mila pesos per ...»

di Ida Di Grazia

Nella nuova puntata di, che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it, si parla di corna e tradimenti. In particolare sotto l'occhio del ciclioneche attacca nuovamente Sofia Bonelli, la nuova donna del calciatore:L'abbiamo conosciuta nel salotto diè la moglie di Claudio Caniggia. Il suo linguaggio colorito, complice la lingua diversa, fa sorridere ma quando parla sgancia delle bombe atomiche.Da settimane Lady Caniggia dopo 31 anni di matrimonio dice che suo marito è completamente succube della nuova fidanzata Sofia Bonelli, una giornalista argentina che con le sue foto sexy spopola sui social network.Secondo quanto afferma Mariana duranteSofia non è una giornalista : «la conoscono in tutti gli alberghi dell'Argentina. Ha una pagina su un sito online e. Alla zo**ola voglio solo dire che se mio marito muore quando sta con lei va in galera. Prendono tutto il tempo cocaina».