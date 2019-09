di Ida Di Grazia

L'ultima parte del talk di Barbara D'Urso è dedicato alla moglie dell'ex attaccante della Roma che è su tutte le furie e si scaglia soprattutto contro, attuale compagna di Caniggia.Mariana Nannis è stata sposata per più di trent'anni con il calciatore Claudio Caniggia, ora i due non stanno più insieme, ma l'ex moglie alancia delle accuse pesanti soprattutto verso l'attuale compagna, la giornalista Sofia Bonelli. «Non siamo separati, il divorzio lo doveva chiedere dove abitiamo adesso.». Lady Caniggia, oltre al linguaggio molto colorito, sembra preoccupata per la salute dell'ex marito, ma anche per il suo patrimonio che a quanto pare è nascosto da qualche parte.