Feste "pericolose": A Natale scoppia una coppia su 4

Altro che tutti più buoni e felici durante il Natale. Per le coppie già in bilico, i riti familiari collegati alle festività di fine anno rappresentano un detonatore quasi ineludibile. Statistiche alla mano, infatti, la coppia scoppia e, con il nuovo anno, spesso e volentieri si separa.La maggiore conflittualità di fine dicembre raggiunge vette tali da portare spesso a decisioni drastiche una volta passate le feste. Non è un caso se proprio a gennaio si registra il 25% delle separazioni coniugali. Lorenzo Puglisi, presidente e fondatore dell'associazione Familylegal, però avverte: «Per evitare crisi irreversibili, sarebbe meglio stabilire subito dove trascorrere le feste e programmare qualche attività ludico-culturale in grado di rinvigorire l'attenzione per il partner, riscoprendosi complici. Insomma, più relax (specie in casa) e niente sensi di colpa».