Morbo di Crohn, cos'è la malattia di cui soffre Pietro Genovese

Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell'apparato digerente che può colpirne, con distribuzione segmentaria, qualsiasi sezione dalla bocca all'ano. La malattia di Crohn solitamente interessa la porzione finale dell'intestino tenue o il colon. I sintomi dipendono dall'area interessata e pertanto possono cambiare da un paziente all'altro; tra i più comuni, ci sono dolori addominali, diarrea, vomito e perdita di peso. Purtroppo non è ancora stata individuata una cura risolutiva per il morbo di Crohn. Tuttavia, esistono dei protocolli farmacologici utili per il controllo dei sintomi e la prevenzione delle ricadute, mentre la chirurgia è riservata ai casi complicati da occlusioni intestinali, fistole o ascessi.

Le cause. Le cause di questa malattia sono ancora sconosciute, però è stato dimostrato che le alterazioni da esso provocate derivano da un'inappropriata e continua attivazione del sistema immunitario della mucosa intestinale. Oggi, sappiamo che l'insorgenza del morbo di Crohn può essere ricondotta a tre fattori interagenti tra loro: una suscettibilità alla malattia determinata geneticamente (si è scoperto che nei pazienti con malattia di Crohn c'è un gene chiamato NOD2 che è alterato), un danneggiamento dei tessuti per una reazione immunitaria innescata dai batteri della flora del tratto gastrointestinale, e vari fattori ambientali.

Riguardo alla microflora, negli individui sani la mucosa intestinale è in uno stato di infiammazione controllata (fisiologica); scopo di queste reazioni è la formazione di anticorpi IgA (Immunoglobuline A), che si legano ai microrganismi e rendono facile la loro eliminazione da parte del sistema immunitario. Nel morbo di Crohn, invece, l'infiammazione non è più controllata e provoca lesioni tissutali. Tra i fattori ambientali troviamo l'impiego di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), che possono provocare delle recrudescenze; il fumo di sigaretta, inoltre, aumenta il rischio di sviluppare la malattia.



