Moglie tradita, dopo otto anni di matrimonio scopre che il marito prima era una donna

Una verità che non avrebbe mai voluto sapere. Una donna di 40 anni di Vadodara, nel Gujarat, ha scoperto che la persona che aveva sposato nel 2014 le aveva nascosto di aver subito un'operazione per cambiare sesso per diventare un uomo. La moglie ha perciò presentato una denuncia alla polizia di Gotri e ha accusato suo marito, Viraj Vardhan, di tradimento e sesso innaturale.

Ha detto alla polizia di aver incontrato Viraj Vardhan, che in precedenza si era identificato come Vijaita, attraverso un matrimonio nove anni fa. Il suo primo marito è morto in un incidente stradale nel 2011 e l'ha lasciata con una figlia di 14 anni.

Secondo la polizia, si sono sposati nel febbraio 2014 alla presenza di familiari e sono persino andati in luna di miele in Kashmir. “Tuttavia, l'uomo non ha consumato il matrimonio e ha continuato a fornire scuse per molti giorni. Quando ha fatto pressioni su di lui, ha affermato che un incidente che aveva subito mentre era in Russia alcuni anni fa lo ha reso incapace di fare sesso", ha riportato alle fonti locali la polizia del posto.

L'uomo, nel gennaio 2020, le ha detto che voleva sottoporsi a un intervento chirurgico per ridurre il suo peso ed è andato a Calcutta per la procedura. Tuttavia, in seguito ha rivelato la verità e ha detto di aver effettivamente eseguito un intervento chirurgico per cambiare sesso per impiantare organi maschili. La donna ha detto che non le ha fornito alcun dettaglio sull'operazione.