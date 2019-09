Lascia il lavoro per fare la casalinga anni Cinquanta: «Mi occupo a tempo pieno di mio marito e sono felice»

di Silvia Natella

Sembrerà una scelta anacronistica e antifemminista, ma30enne dell', si è licenziata perché sognava di fare la tipicaCome "Donna Reed", idolo della tv a stelle e strisce di quegli anni, aspetta pazientemente il marito e gli prepara da mangiare. La sua casa sembra appena uscita da uno spot in bianco e nero dei primi elettrodomestici e il suo look è decisamenteKatrina lavorava nell'ma per condurre la sua vita come desiderava ha dovuto abbandonare il suo posto. La routine in stile anni Cinquanta ha preso il sopravvento, ma è diventata anche una spinta per un'attività imprenditoriale originale: la giovane confeziona abiti vintage che vende online.«Mi sento come se stessi vivendo come ho sempre voluto. È la vita dei miei sogni e mio marito condivide la mia visione», ha dichiarato al Mirror. E non importa se ogni giorno ha tonnellate di piatti da lavare e indumenti da lavare e stirare.Guai, però, a immaginarla come una "casalinga disperata" e trascurata. Katrina ha sempre un filo di perle, il trucco impeccabile, rossetto rosso e boccoli tirati su. E i vestiti, che si cuce da sé, esaltano la vita sottile: «Il mio guardaroba è pieno di abiti degli anni... Cerco sempre di fare del mio meglio e mi sento più me stessa quando indosso un abito vintage».«La mia nuova vita è iniziata neldopo aver lasciato il mio lavoro, che stava cominciando a consumarmi. Mi stavo stancando e non ero all’altezza delle mie aspettative. Ho parlato con mio marito e gli ho detto che volevo fare la casalinga e mi ha detto che per lui non c'erano problemi. È stata una sensazione fantastica quando ho smesso. Posso fare quello che voglio ora e gestire la mia casa nel modo in cui voglio gestirla. Ora sono una casalinga a tempo pieno.Katrina si alza alle 6:30, prepara i vestiti di suo marito, gli offre la la colazione e cucina il suo pranzo. Poi 15 minuti di ginnastica, il bucato e il cucito. Quando il marito torna dal lavoro, lei è pronta per servirlo: «Penso che un uomo abbia bisogno di sua moglie per sentirsi viziato di tanto in tanto». E lui ricambia lavorando sodo e portando i soldi a casa.