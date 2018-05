Fedez e Rovazzi, amicizia finita? «Smettono di seguirsi e mettono in mezzo gli avvocati»

🤵🏼👰🏼 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Mag 14, 2018 at 5:42 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO –è diventato celebre col brano “Andiamo a comandare”, prodotto da. Il rapper e il suo pupillo trascorrevano molto tempo insieme, fra impegni musicali e tempo libero, ma da un po’ i rapporti fra i due si sarebbero freddati.I problemi sembrano essere molti, tanto da costringere Rovazzi a recarsi dall’avvocato: “Dopo due anni si è interrotta bruscamente la collaborazione tra Fabio Rovazzi e il rapper Fedez"."I due - svela "Chi" - hanno smesso di seguirsi sui social e Rovazzi non ha fatto gli auguri a Federico per la nascita del bimbo, Leone. Inoltre si vocifera che le diverse vedute tra i due siano finite in mano agli avvocati. Come finirà?”