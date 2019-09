Miss Italia, il fidanzato Alessio insultato su Instagram: «Troppo brutto per stare con lei»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli insulti social sono ormai una piaga del nostro tempo, spesso dettati dall’invidia e dalla insoddisfazione: ne è stata vittima anche il fidanzato di Miss Italia 2019,che è stato letteralmente preso di mira dagli haters invidiosi del suo rapporto sentimentale con la ragazza più bella d’Italia.Lui si chiama, è bruno con fisico statuario, indubbiamente un bel ragazzo: ciò nonostante in tanti, dopo aver visitato il profilo, si sono affrettati nel far sapere a entrambi che Alessio è troppo brutto per stare con lei. «Ma perché ragazze così belle si accontentano di così poco?» si è chiesto qualcuno, mentre altri le hanno addirittura consigliato di mollarlo.I commenti sono scattati sotto un post in cui i due fidanzati sono insieme, e la neoMiss gli dedica un verso di Domenico Modugno. Al fianco dei tanti insulti però, ci sono altrettanti commenti di utenti che difendono il giovane, sottolineando il fatto che con Carolina forma una bellissima coppia. Resta da chiedersi quando finirà questa gara all’insulto che ha invaso ormai ogni aspetto delle nostre vite, dalla politica allo sport fino, come in questo caso, al mondo dello spettacolo.