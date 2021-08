"Mille" di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti torna al comando

«Mille», l'inarrestabile il tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, continua a dominare le classifiche musicali. E in quella settimanale di EarOne continua il testa a testa con «Ma stasera». Completano la top 10 «Bad Habits» di Ed Sheeran (terzo posto, +1), «Never Going Home» di Kungs (quarto posto, -1), «Love Again» di Dua Lipa (stabile in quinta posizione), «Mi fai impazzire» di Blanco & Sfera Ebbasta (sesto posto, +2), «Higher Power» dei Coldplay (stabile in settima posizione), «We Could Be Dancing» di Bob Sinclar feat. Molly Hammar (ottavo posto, -2), «Iko Iko (My Bestie)» di Justin Wellington feat. Small Jam (stabile al nono posto) e «Makumba» di Noemi feat. Carl Brave (decimo posto, +5).

APPROFONDIMENTI CULTURA PAY L'EVENTOAll'ingresso è richiesto solo il verde del Green Pass,... MONTI FRIULANI Ferragosto, bagnini volontari per la sicurezza sui laghi e torrenti... PORDENONE Guida di Ferragosto, dalla sagra del lampone alla discesa in canoa...

L'EVENTO All'ingresso è richiesto solo il verde del Green Pass, ma basta

Le tre più alte nuove entrate sono: «Take My Breath» di The Weeknd (posizione 22), «Hit It» dei Black Eyed Peas feat. Saweetie & Lele Pons (posizione 55) e «Stelle cadenti» di Ermal Meta (posizione 81). La Classifica EarOne Airplay Italiana è guidata da «Mille» di Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti (+1). Perde una posizione e scivola al secondo posto «Ma stasera» di Marco Mengoni. Terzo posto per «Mi fai impazzire» di Blanco & Sfera Ebbasta. Nessuna novità nei primi tre posti della Classifica EarOne Airplay Dance: «Never Going Home» di Kungs precede anche questa settimana «We Could Be Dancing» di Bob Sinclar feat. Molly Hammar. Terzo posto per «Bongo Cha Cha Cha» dei Goodboys.