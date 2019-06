Miley Cyrus baciata con la forza da un fan, il web l'attacca. Lei risponde così Video

di Veronica Cursi

il momento in cui si vede l'uomo che l'afferra.

Lei può indossare ciò che vuole - scrive la Cyrus - Lei può essere vergine. Lei può dormire con 5 persone diverse. Lei può stare con suo marito. Lei può stare con la sua ragazza. Lei può essere nuda. Ma lei non può essere afferrata senza il suo consenso

. Una replica che è subito piaciuta ai fan della cantante e che è stata condivisa dal popolo del web.



Proprio Miley Cyrus da anni difende la libertà delle donne di potersi vestire come gli pare e questa volta usa l'hashtag #DontFuckWithMyFreedom ("non giocare con la mia libertà"). La cantante è anche testimonial di una campagna a favore del diritto all'aborto che la vede impegnata assieme allo stilista Marc Jacobs, alla Fondazione benefica Happy Hippie foundation e all'organizzazione di salute Planned Parenthood.





Può un atteggiamento (forse anche un po' troppo eccessivo) giustificare una molestia? Per qualcuno evidentemente sì. Almeno è così nel caso diLa cantante americana è stata aggredita da un fan a Barcellona mentre usciva da un albergo insieme al marito. Un uomo le si è avvicinato, l'ha tirata per i capelli e l'ha baciata con forza in mezzo ad una folla urlante di fan. Il video diffuso sui social ha fatto il giro del web scatenando commenti sessisti nei confronti della cantante americana che delle provocazioni ha sempre fatto una marchio di fabbrica. Come se - questo - potesse essere un valido pretesto per giusticare una molestia. «Vuoi essere sexy? Cosa pretendi?», scrive qualcuno. O ancora : «Cosa ti aspetti se ti vesti come una put...?».L'ex bambina prodigio della Disney, oggi artista da 94 milioni di follower, ha risposto per le rime pubblicando sulle stories