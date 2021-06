Mieloma multiplo, CAR-T la nuova arma: sopravvivenza supera i due anni

Le cure CAR-T sono le nuove armi per il controllo del mieloma multiplo. Il 51% dei pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario, che hanno già ricevuto almeno tre precedenti trattamenti, è vivo a due anni grazie alla terapia cellulare con una nuova CAR T, ide-cel. La sopravvivenza globale mediana ha superato i due anni (24,8 mesi). Risultati molto importanti, se pensiamo che per questi pazienti pesantemente pretrattati, prima dell'arrivo delle CAR T, l'aspettativa mediana di vita era compresa fra 6 e 9 mesi. I risultati descritti, su Adnkronos, sono relativi all'aggiornamento dello studio di fase 2 KarMMa, che ha arruolato 128 pazienti trattati con ide-cel, presentati al Congresso dell'Associazione Europea di Ematologia (EHA), che si è svolto recentemente, e approfonditi in una conferenza stampa virtuale promossa da Celgene ora parte di Bristol Myers Squibb.

Ogni anno, in Italia, 5.800 persone sono colpite da mieloma multiplo, un tumore del sangue che ha origine nel midollo osseo caratterizzato da ripetute recidive. Pertanto i pazienti hanno necessità di più opzioni terapeutiche nelle diverse fasi della malattia, con l'obiettivo di cronicizzarla anche nei casi più gravi. «KarMMa è il primo studio di fase 2 con cellule CAR T disegnato e condotto per la terapia del mieloma multiplo recidivato/refrattario - afferma Michele Cavo, Direttore dell'Istituto di Ematologia 'L. A. Seràgnolì, IRCCS S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna e Professore Ordinario di Ematologia presso la stessa Università -. I pazienti arruolati avevano già ricevuto una media di 6 precedenti regimi di trattamento e l'84% era refrattario a tutte le tre classi di nuovi farmaci comunemente in uso».

La terapia con cellule CAR T, basata sui linfociti del paziente modificati geneticamente, rappresenta il fronte più avanzato dell'immunoterapia. I linfociti T vengono prelevati dal paziente, ingegnerizzati in laboratorio con una procedura complessa per poi essere reinfusi nel paziente. L'Istituto di Ematologia 'Seràgnolì di Bologna ha partecipato attivamente allo studio KarMMa, che ha evidenziato risultati fino a 5 volte superiori rispetto a quelli attualmente stimati per questa popolazione di pazienti, che non rispondono più a nessuna terapia disponibile e con una aspettativa di vita limitata. Inoltre, grazie all'elevata tollerabilità dimostrata anche da un'analisi separata sulla neurotossicità, la terapia CAR T garantisce una buona qualità di vita.