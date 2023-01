Lascia il lavoro in uno studio dentistico per il microblading: «Ora guadagno 7mila dollari al mese»

Una ragazza di 25 anni ha trovato il modo per guadagnare 7 mila dollari al mese. Come? Attraverso il microblading, una procedura di miglioramento delle sopracciglia semipermanente in cui piccoli tratti, a forma di singoli peli, vengono tatuati nelle aree delle sopracciglia. Ecco la storia di una donna che ha saputo reinventare la sua vita in pieno stile «girl power». Emily Jump ha iniziato a lavorare come coordinatrice marketing presso uno studio dentistico a Columbus, Ohio, dove aveva uno stipendio annuo di 34.500 dollari.



«Con l'uso delle mascherine mi è diventato chiaro quanto sia significativo l'impatto che la parte superiore delle nostre facce ha sulle nostre espressioni. Mi sono trovata a leggere le emozioni delle persone, in particolare attraverso i loro occhi e le loro sopracciglia. Così ho iniziato a fare ricerche sul microblading e la mia vita è cambiata».

Il cambiamento

Emily racconta: «Quando non stavo lavorando in un turno di odontoiatria, ho frequentato i corsi di microblading. Per mesi, l'ho frequantato per diverse ore ogni giorno». Alla fine, quello che era iniziato come un hobby si è trasformato in un piacevole effetto collaterale. La donna racconta che vedeva circa cinque clienti a settimana, guadagnando almeno 7.200 dollari al mese.

Nel giugno 2022, dopo essersi divisa tra il lavoro di microbalnding e di ufficio marketing, la donna in carriera ha deciso di dedicarsi solo alla sua attività di tatuaggi cosmetici, lasciando il lavoro precedente: «Ho fondato una società e l'ho chiamata Columbus Cosmetic Ink. Oggi, guadagno circa $8,750 dollari al mese».

Benché le sfide siano ancora tante, il sito del Cnbc spiega che ora Emily è felice e che il suo bussiness potrà solo crescere. Insomma, lasciare la strada vecchia per quella vecchia può giovare.

Cos'è il microblanding

Il microblading è una tecnica di tatuaggio cosmetico in cui viene utilizzato un piccolo strumento composto da minuscoli aghi per aggiungere un pigmento semipermanente alla pelle. È tipicamente utilizzato sulle sopracciglia per creare, migliorare o rimodellarne l'aspetto, in termini di forma e colore.

Chi pratica microblading non è necessariamente un tatuatore, poiché le tecniche richiedono una formazione diversa. La realizzazione avviene tramite uno stilo che, attraverso una sottile lama, applica incisioni sulla pelle permettendo l’inserimento della pigmentazione colorata, scelta in base al colore delle proprie sopracciglia.

Questo pigmento di colore viene inserito in superficie. Prima di sottoporsi al trattamento è opportuno che il soggetto interessato, insieme al consiglio del professionista, scelga la forma da realizzare, in base alle proprie proporzioni. Una volta realizzato il tatuaggio bisogna curarlo per ottenere un buon risultato. Nei giorni successivi è possibile osservare la comparsa di piccole croste, per questo è bene idratare accuratamente la zona.