Michelle Hunziker e la foto da bambina, i fan su Instagram: «Sei tu o Aurora?»

scava nei ricordi e rovista nell'album di famiglia per un ultimo post decisamente natalizio. Su Instagram ha pubblicato una foto di quando era piccolissima e identica alla figlia«E io che pensavo che tua figlia fosse uguale a Eros», commenta un utente, «invece è la tua fotocopia». «Ho visto l’immagine e credevo che fosse Aurora», risponde un altro follower.La foto è accompagnata da una lunga didascalia: «Un saluto da me dal passato...Questo era il mio sguardo quando papà mi diceva che presto sarebbe arrivato Babbo Natale...uno sguardo pieno di sogni, di speranza, di attesa e d’impazienza. Se in questo periodo, poco prima di Natale, ritrovassimo tutti il bambino che c’è in noi...abbiamo vinto tutto! 🤗 Cercate delle Foto vostre da piccini e taggatemi! Desidero vedere una carrellata di Bimbi che aspettano il Natale! Anche dai miei colleghi daiiiiii!».Già un po’ di tempo fa, nel gennaio 2017, una foto della conduttrice a vent’anni era diventata virale proprio per la somiglianza con la primogenita, avuta nel 1996 dal cantante Ramazzotti. La ragazza ha compiuto gli anni pochi giorni fa e Michelle le ha fatto gli auguri ricordando quando è venuta al mondo: «Erano le 12.14 del 5 dicembre quando ti hanno messa sul mio petto. Hai aperto gli occhietti, è stato un tonfo al cuore di felicità. Da quel momento tutto aveva un senso».