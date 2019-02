Un meteorite a forma di cuore per San Valentino: all'asta da Christie's, valore incredibile

Un singolare meteorite metallico a forma di cuore caduto in Siberia 72 anni fa sarà il protagonista da Christie's dal 6 al 14 febbraio prossimi. La casa d'aste di prepara a battere il «cuore dello spazio», come anticipo di San Valentino . Il frammento, secondo la più grande casa d'aste al mondo, potrebbe essere venduto a un prezzo di 500.000 dollari. Il meteorite è uno dei frammenti di un asteroide di ferro puro, che pesava 90 tonnellate, caduto sulle montagne Sikhote-Alin in Siberia il 12 febbraio 1947, spiega Christie's sul suo sito, specificando che si è avvalsa della consulenza del geofisico Alan Rubin, dell'università della California a Los Angeles, per preparare la nota sui meteoriti battutati all'asta.L'asteroide si è frantumato nell'impatto con l'atmosfera e quando i suoi frammenti sono caduti sulle montagne hanno generato circa 200 crateri, alcuni larghi fino a 25 metri. L'onda d'urto ha frantumato le finestre delle case e abbattuto gli alberi, generando un boato che è stato sentito a oltre 300 chilometri di distanza. Tuttavia, mentre molti dei frammenti trovati dopo l'impatto sono frastagliati e hanno forme molto irregolari, il 'cuore dello spaziò ha una forma più regolare.