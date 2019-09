Scoperto un minerale "alieno" nascosto in un meteorite: mai visto prima in natura

minerale mai visto prima. Per gli esperti un minerale "alieno", che in natura - finora - non esiste. Lo hanno scoperto all'interno di un meteorite di 210 grammi ritrovato poco fuori la città australiana di Wedderburn. Il minerale, chiamato "edscottite", è una rara forma di carburo di ferro: probabilmente nato da una collisione cosmica, è stato ufficialmente riconosciuto dall'Associazione mineralogica internazionale (Ima), dal momento che l'unica forma nota finora era la sua controparte sintetica ottenuta durante il processo di fusione del ferro.



La lista ora si allunga con la scoperta della edscottite, chiamata così in onore dell'esperto di meteoriti Edward Scott dell'Università delle Hawaii. Il suo ritrovamento è un evento significativo, se si considera che finora sono stati scoperti circa 600.000 minerali in laboratorio e meno di 6.000 in natura, come spiega l'esperto Stuart Mills dei Musei di Victoria.



Quale sia l'origine del minerale alieno di Wedderburn, però, ancora non è noto: secondo una prima ipotesi, potrebbe essersi formato in condizioni di temperatura e pressione estreme all'interno del cuore di un antico pianeta, poi distrutto dalla collisione con un altro corpo celeste.

