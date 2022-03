Una pillola unica per curare tutto: il farmaco che cambierà la vita dei malati (dagli schizofrenici ai dipendenti da oppioidi)

È possibile prendere una sola pillola per curare tutto? La risposta potrebbe essere si. Cominciano infatti le sperimentazioni umane su una nuova pillola che sostituirà tutte le pillole che si prendono nel corso della settimana. Una volta ingerita, la pasticca rilascia gradualmente i componenti nell’arco di sette giorni, ecco come funziona. Secondo i ricercatori, si legge su The Guardian, la nuova tecnologia che consente l'assunzione quotidiana di farmaci solo una volta alla settimana o addirittura una al mese potrebbe trasformare la vita delle persone con malattie che vanno dalla schizofrenia alla dipendenza da oppioidi.

Una pillola unica che cura tutto, la ricerca

Il metodo è stato sviluppato originariamente per un nuovo tipo di pillola contraccettiva: una capsula, inizialmente testata sui maiali, che si dissolve nello stomaco per rilasciare una struttura a sei braccia che sprigiona ormoni sintetici nell'arco di tre settimane prima di rompersi e uscire dal corpo.

La sperimentazione

Pronti per le prove della fase 1 sugli esseri umani in Lyndra, l'azienda che sta sviluppando la tecnologia, supportata dalla Bill and Melinda Gates Foundation, i test dovrebbero iniziare verso la fine di quest'anno. E la tecnologia viene applicata anche a una miriade di altri farmaci, inclusa l'ivermectina per sradicare la malaria.

La schizofrenia

Una pillola da somministrare una volta alla settimana contenente risperidone, un antipsicotico usato per le persone con schizofrenia e disturbo bipolare, entrerà quindi in sperimentazione clinica quest'anno, ha affermato la società, e dovrebbe essere sottoposta all'approvazione da parte della Food and Drug Administration statunitense. (FDA) entro la fine del prossimo anno, con approvazione auspicata entro la fine del 2024.

I benefici economici e sanitari

Diversi secondo Trish Hurter, amministratore delegato di Lyndra, i benefici economici e sanitari nel ridurre la frequenza di alcune pillole. «Soprattutto nella schizofrenia, l'adesione alla terapia è un enorme motore di risultati», ha detto. «Quando le persone non mantengono un terapia costate rischiano il ricovero in ospedale».

Stop alle montagne russe dei dosaggi

Non solo una pillola a lunga durata riduce la possibilità di perdere una dose, ma la tecnologia consente il rilascio di una concentrazione costante di un farmaco per un determinato periodo. Finirebbe così il giro sulle montagne russe a cui si sottopone il corpo quando si assumono più pillole durante il giorno. «All'inizio della giornata, i livelli del farmaco nell'organismo possono essere molto alti, provocando potenzialmente effetti collaterali, - spiega Hurter - mentre alla fine della giornata potrebbero essere troppo bassi per funzionare». Quindi assumendo una sola pillola una volta a settimana si livella il rilascio del farmaco in maniera costante evitando sbalzi di dosaggi che meterebbero a rischio la salute dei pazienti.

Per quali malattie si può usare e per quali no

L'azienda prevede inoltre di avviare una sperimentazione di fase 1 per una pillola da somministrare una volta alla settimana contenente levometadone, un farmaco utilizzato per il disturbo da uso di oppioidi. Hurter ha affermato che l'approccio potrebbe portare enormi benefici poiché attualmente le persone che richiedono il farmaco devono andare una clinica ogni giorno per il dosaggio osservato.

Inoltre Lyndra sta anche sviluppando l'approccio per la rosuvastatina, un tipo di farmaco usato per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, nonché un farmaco per controllare il diabete. Ma Hurter ha voluto specificare che la tecnologia potrebbe non funzionare per tutti i farmaci. Perché l'approccio funzioni, una dose di una settimana o di un mese deve poter entrare nella capsula, cosa che non è possibile per un farmaco come la metformina, usata per trattare il diabete di tipo 2.

La difficoltà dello sviluppo della tecnologia

E lo sviluppo di questa tecnologia è stato tutt'altro che semplice. «Costruire qualcosa che possa rimanere nello stomaco e durare per una settimana è una sfida dal punto di vista della progettazione dei materiali, perché il tuo stomaco fa da 500 a 1.000 contrazioni al giorno», ha specificato Hurter.

Le approvazioni

Il professor Shôn Lewis, professore di psichiatria presso l'Università di Manchester, ha affermato che sarebbe importante studiare se l'approccio ha l'impatto previsto date le opzioni già disponibili per le persone con condizioni come la schizofrenia, mentre rimane una domanda chiave se Lyndra i prodotti sarebbero approvati nel Regno Unito dal National Institute for Health and Care Excellence . Tuttavia, Lewis ha affermato che le pillole settimanali potrebbero essere particolarmente utili nel trattamento iniziale delle persone malate, consentendo agli operatori sanitari di somministrare una singola pillola piuttosto che dover organizzare visite quotidiane per somministrare il farmaco. «Potrebbe essere un passo avanti cruciale», ha detto.