Max Pezzali, ad Anzio Estate in Blu: Max 90 Live, i più grandi successi degli 883

La rassegna "Anzio Estate Blu", organizzata da Ventidieci in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, il sindaco Candido De Angelis e l'Assessore alle Politiche delle Attività Produttive, del Turismo e dello Spettacolo, Valentina Salsedo mercoledì e giovedì presenterà, nello Stadio del Baseball di Anzio, Max Pezzali con "Max 90 Live, i più grandi successi degli 883". Il decennio che ha segnato la storia della storia della musica italiana. Un tour con uno show inedito, il concerto dell'autore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni '90, gli anni del suo esordio con gli 883. Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Max ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883.

Gli appuntamenti dell'estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni '90, con l'impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un'epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro "Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo". Per favorire l'accesso degli spettatori agli spettacoli della rassegna "Anzio Estate Blu 2021", sarà possibile effettuare tamponi rapidi al costo di 8 euro presso la farmacia Cinque Miglia Sas che si trova ad Anzio. In farmacia sarà possibile stampare la certificazione verde (Green Pass), valida per accedere agli spettacoli e negli altri luoghi come da disposizione del Governo. Sarà possibile usufruire di questo servizio in occasione di tutti gli spettacoli della rassegna 'Anzio Estate Blu 2021' (11 e 12 agosto), Maurizio Battista (13 agosto), El Chapulìn Solo - Manu Chao Acustico (14 agosto), Enrico Brignano(17 agosto) e Psicologi (19agosto).