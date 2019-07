Max Allegri, video selfie contro l'alcol: «Bere per divertirsi è da testedialkol»

Massimiliano Allegri ha realizzato un videoselfie sui profili social di “Non fare la testadialkol”, dichiarando che bere per divertirsi è da “Testedialkol”. Poche parole ricche di significato rivolte ai giovani e agli adulti. “Non ci aspettavamo questo videoselfie da Massimiliano Allegri – afferma Matteo Lucherini, presidente della Onlus Generazioni Contatti – avere tra i sostenitore del progetto uno degli allenatori più vincenti è un onore. Gli studenti del progetto sul bere responsabilmente ringraziano Corrado Ottanelli che - da amico storico di Max, ci ha messo in contatto con lui. Ottanelli ha giocato con Massimiliano Allegri nel Livorno in serie C negli anni ottanta, la loro è un amicizia cementata dall'amore per il mare che gli ha visti entrambi nascere sulla costa livornese.

