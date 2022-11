Sposo arriva al suo matrimonio dentro una bara: «È un funerale?», ospiti in imbarazzo. Il video fa il giro del web

La voglia di stupire a volte sembra prevalere sul buongusto e anche il buonsenso. Che i matrimoni siano incredibilmente personali per gli sposi e che rispecchino i gusti della coppia è fuori discussione, ma a volte ci si fa prendere troppo la mano. E se si cade nella voglia di spettacolarizzare a tutti i costi le critiche è certo fioccheranno piu' del solito. È questo quello che è successo a una coppia il giorno del loro matrimonio. Il tema delle nozze scelte ha generato il malcontento generale degli invitati. Mettete da parte tutte le idee di una cerimonia romantica in cui la sposa arriva su una carrozza, una Rolls Royce vintage, una barca no, questi due sposi hanno voluto fare un ingresso diverso e molto bizzarro. Lo sposo infatti ha scelto arrivare chiuso in una bara. Un vero e proprio Matrimonio funebre quello a cui hanno assistito gli ospiti.

Arriva matrimonio dentro una bara

Dopo che uno degli invitati al matrimonio ha filmato le insolite nozze e l'ha pubblicato online, la clip è diventata virale su TikTok mentre le persone mettono in dubbio la strana scelta dello sposo. TikToker @tobz88 ha filmato l'ingresso dello sposo alla cerimonia all'aperto e ha intitolato il video: «È un funerale? No, è così che il mio amico ha deciso di camminare lungo la navata». La sua scelta discutibile finora non è stata spiegata e la reazione della sposa non è stata registrata, ma la breve clip ha sicuramente causato alcune polemiche sull'app e fino ad oggi ha ottenuto ben 6,8 milioni di visualizzazioni.

Il corteo

Una musica drammatica viene messa in sottofondo quando arriva una grande macchina - non un carro funebre - e le porte si aprono, rivelando una bara con lo sposo all'interno. Ma il tema delle nozze non era gotico, basta guardare i testimoni dello sposo che vengono fotografati con abiti grigio chiaro e le damigelle d'onore in abiti lilla fluttuanti.

A portare la bara sono stati proprio i testimoni e le damigelle rischiando di cadere piu' e piu' volte. Gli invitati al matrimonio guardano con un misto di interesse, curiosità e imbarazzo. Almeno uno dei testimoni dello sposo può essere visto scuotere la testa.

Il video

Una volta che la bara è stata posata, il futuro sposo solleva il coperchio ed esce dal suo feretro e si prepara a pronunciare il suo Si Lo Voglio. Il video intitolato: «Dimmi che sei drammatico senza dirmi che sei drammatico» è ormai virale. Gli utenti di TikTok hanno invaso la sezione dei commenti sul post per condividere i loro pensieri: «Saremmo divorziati prima di aver detto di sì».

Qualcun altro ha detto: «Erano tutti così imbarazzati, sarei imbarazzato anche io, senza offesa». ma c'è anche chi sdrammatizza: «In realtà pensavo che fosse carino. Lo interpreto come, 'Ero morto prima di incontrarti' o 'La mia vita non è veramente iniziata finché non ti ho incontrato'»