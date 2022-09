Matrimonio con fuga. Lo sposo scappa il giorno prima delle nozze: «Non sono pronto»

Matrimonio con fuga... dello sposo. Invece del fatidico “sì” ha pronunciato un incredibile “no”. Così, senza un motivo apparente. Una decisione sicuramente sofferta, ma che lascia senza parole una sposa, famiglie e amici. Tutti pronti a festeggiare due sposi e il coronamento di anni di fidanzamento. E invece, ecco il no. Ecco uno sposo chiamare la sposa e confessarle di non essere pronto a fare il grande passo. Lasciandola inizialmente a bocca aperta e poi, comprensibilmente, nella disperazione per un sogno spezzato proprio sul più bello.





Tutto è avvenuto nel fine settimana appena concluso. I due giovani, perugini, sarebbero dovuti convolare a nozze nella giornata di sabato. E invece, secondo quanto riportato da perugia24.net e secondo quanto risulta a Il Messaggero, ecco nella giornata di venerdì l’improvvisa svolta: lui, evidentemente attanagliato da dubbi e paure che comunica che non ce la fa ad arrivare fino in fondo. Non sono pronto. Parole pesanti come un macigno per chi ha sognato questo momento e ha messo tutto a punto affinché fosse il giorno perfetto. Secondo quanto si apprende, la cerimonia si sarebbe dovuta tenere nella zona di Assisi e tutto era pronto per il grande giorno. Poi questa decisione che ha spezzato in pochissimo tempo anni di vita insieme, di fidanzamento, di sogni e di progetti. Non è certo facile andare a capire i motivi di una decisione che sarà stata sicuramente particolarmente sofferta, ma al tempo stesso è durissima pensare alla povera sposa abbandonata a poche ore dal matrimonio, con il vestito pronto a essere indossato e tutti gli occhi addosso per una giornata da principessa. Una giornata da sogno trasformata in un incubo