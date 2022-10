Proposta di matrimonio, la risposta è davvero inaspettata... e dolorosa

È un no. Plateale tanto quanto la proposta allo stadio, con lui che si è inginocchiato, ha tirato fuori l'anello e le ha chiesto «Vuoi sposarmi?». Lei, prima si è portata la mano alla bocca per trattenere lo stupore e però poi ha sferrato uno schiaffo rapido e tagliente condito da un'imprecazione: «Vai al diavolo!» (F...k!). Il contesto? Una partita di Major League Baseball dei Toronto Blue Jays contro i Boston Red Sox, in Canada. Il video è apparso su Tik Tok ed è diventato virale: oltre 200.000 visualizzazioni in meno di 48 ore.

Si vede l'uomo che tira verso di sé la fidanzata confusa, la bacia e le dice "Ti amo" mentre inizia a inginocchiarsi, lasciando la giovane donna ansimante e incredula con la mano sulla bocca, anticipando quello che sarebbe successo dopo. Il gesto ha immediatamente attirato l'attenzione degli spettatori seduti nella tribuna del Rogers Centre, che hanno iniziato a tirare fuori le loro macchine fotografiche per filmare quello che è successo dopo.

Immaginando che la proposta sarebbe filata liscia con baci, abbracci. Anche la troupe ufficiale della partita ha iniziato a filmare il momento per condividerlo sui maxischermi. Ma cosa è successo? Finale imprevisto. L'uomo si inginocchia sulle scale, estrae una scatola nera dalla tasca sinistra dei jeans e, tra lo stupore della donna e della folla, la apre per rivelare un Ring Pop, un anello lecca-lecca rosso. Reazione? La giovane donna schiaffeggia immediatamente il suo compagno, mentre i tifosi dei Blue Jays urlano di orrore.



«Che problema hai?", dice la ragazza lanciando il suo drink contro l'uomo. Sebbene non si sia ancora capito se la proposta di matrimonio fosse autentica o uno scherzo, gli utenti dei social media hanno subito sottolineato una caratteristica importante del video. Si ritiene che l'uomo avesse l'intenzione di fare la proposta con un anello vero dopo lo scherzo del Ring Pop, dato che aveva un'altra scatola più piccola nella tasca sinistra. L'aspetto molto divertente sono i commenti lasciati dagli utenti: c'è chi dice che no, poverino, la proposta era autentica, aveva un anello vero in serbo per lei: «Capisco che a lei non sia piaciuto, ma non è un motivo per prenderlo a schiaffi. Soprattutto davanti a migliaia di persone». E altri che scrivono cose tipo questa: «Il ragazzo ha fatto una mossa da idiota. Se non riesce a essere serio per una cosa importante, immaginate che tipo di pagliaccio è ogni giorno». Interessanti anche i moniti sulla reazione della ragazza che lasciano intravedere futuri turbolenti: «È un'indicazione di come andrebbe il resto della sua vita sposandola... attenzione».