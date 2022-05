Matrimonio con gaffe clamorosa, due sorelle si scambiano gli sposi: scoppia il caos. Ecco com'è finita

Pasticcio ad un matrimonio multiplo con tre sorelle e un fratello che avevano deciso di convolare a nozze nello stesso giorno e con un’unica cerimonia. Durante la funzione però è saltata la corrente: il buio insieme al tradizionale velo sul volto delle spose ha fatto sì che due sorelle si scambiassero inconsapevolmente i rispettivi futuri mariti. Un bizzarro episodio avvenuto nello stato del Madhya Pradesh, nell'India centrale, che è presto diventato virale sui social media. Tutto è iniziato, riporta l'Independent, con la scelta, infelice visto il risultato, del padre delle spose, Rameshlal Railot, che ha deciso di organizzare i matrimoni dei quattro figli nello stesso giorno. Tutte e tre le sorelle indossavano gli stessi abiti da sposa e avevano il viso coperto da un velo, come da tradizione, ma quando la funzione pre-matrimonio è iniziata intorno alle 21 di sera, un improvviso black out ha fatto calare le tenebre sulla festa. Due sorelle Nikita e Karishma si quindi sono sedute accanto allo sposo sbagliato. Prima di rendersi conto dell’errore, le coppie hanno preso parte a una buona parte della cerimonia. Una delle due addirittura sarebbe quasi arrivata a dire sì all’uomo sbagliato. Secondo i testimoni la luce sarebbe tornata appena in tempo per impedire che dal pasticcio si passasse al dramma. Una volta recuperati i veri partner, il matrimonio è proseguito normalmente: con un sudatissimo lieto fine.

