La damigella palpa lo sposo durante le nozze, la moglie lo scopre dalle foto. «Penso vadano a letto insieme»

Il matrimonio da sogno si trasforma in un giallo. Gli "indagati" sono lo sposo e la damigella d'onore, protagonisti di un caso che hanno dovuto chiarire alla sposa. Heather Lynn, che ha raccontato la vicenda con un video su TikTok da 18 milioni di visualizzazioni, ha ricevuto le foto delle nozze e ha notato la mano della damigella palpare il marito nelle parti intime.

Il racconto su TikTok

«Recuperare le foto del tuo matrimonio e notare qualcosa», ha detto la sposa, un'infermiera e mamma di due figli della Carolina del Nord (Stati Uniti). Il video presenta diverse immagini della damigella d'onore mora senza nome che palpa il suo sposo, Travis, durante le loro nozze in ottobre. La "damigella del disonore", come è stata definita nei commenti, è in piedi alla sinistra dello sposo, lo tiene sottobraccio, gli mette la mano vicino all'inguine e afferra forte la mano mentre lui e Heather sorridono verso il fotografo.

I commenti e la spiegazione

In tanti hanno commentato, convinti che la damigella d'onore e lo sposo abbiano una relazione segreta. «Fidati, vanno a letto insieme», ha scritto un utente. Ma in un secondo video, Heather ha spiegato che l'amica, dopo alcuni bicchieri di vino per celebrare il grande giorno, ha faticato per mantenere l'equilibrio e innocentemente si è aggrappata a Travis per non cadere. Anche il marito, intervenuto nel secondo video, ha confermato la versione: «Mi spiace deludere chi pensa al tradimento». Eppure non tutti sono convinti della versione. «Taggami, quando scoprirai che ti tradisce», si legge. Il giallo si è infittito quando la sposa ha eliminato il suo account, alimentando le voci del possibile tradimento. Chi avrà ragione?