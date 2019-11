Marte, «insetti e serpenti sul pianeta rosso»: l’annuncio dell’entomologo William Rosomer

Marte. William Rosomer, uno dei più importanti entomologi americani, ha studiato per anni le fotografie scattate dai rover della e oggi si dice assolutamente certo dell’esistenza di diverse specie di Insetti e serpenti su, uno dei più importanti entomologi americani, ha studiato per anni le fotografie scattate dai rover della Nasa sul pianeta rossoe oggi si dice assolutamente certo dell’esistenza di diverse specie di insetti - sia vivi che fossili - su Marte. Rosomer lo ha annunciato ieri a St. Louis, in Missouri, in occasione del congresso annuale dell’Entomological Society of America.



Attraverso la proiezione di una serie immagini, il professore dell’Ohio University ha affermato che «la vita su Marte c’è stata e c’è ancora». In particolare, avrebbe riconosciuto la presenza di creature simili ad api, bombi e serpenti: «Tre regioni del corpo, una sola coppia di antenne e sei zampe - ha spiegato - sono tradizionalmente sufficienti per stabilire l’identificazione come insetto sulla Terra. Per gli artropodi bastano invece un esoscheletro e appendici articolate. Queste caratteristiche dovrebbero essere valide anche per identificare un organismo su Marte. Su queste basi, nelle foto dei rover si possono vedere forme simili ad artropodi e insetti terrestri».

