La moglie in travaglio scopre l'amante del marito nello stesso reparto: il video dell'ostetrica è virale

Non può esserci momento peggiore delper scoprire che il proprio marito è infedele. Unin un ospedale degliha documentato le reazioni diche durante il travaglio ha incontrato l'amante del coniuge, anche lei in procinto di dare alla luce un figlio dello stesso uomo. In un video pubblicato su Reddit si sentono le urla delle donne e l'ostetrica con il volto coperto dalla mascherina che assiste impotente.L'era seduta vicino alla coppia nel momento in cui la donna ha affrontato suo marito. «Quando la mamma in travaglio e scopre che la ragazza del suo uomo sta partorendo», si legge a corredo della breve clip. Nel filmato si vede la faccia dell'ostetrica sempre più sbalordita. Sebbene non sia esattamente chiaro cosa si stiano dicendo, la faccia dell'ostetrica è molto eloquente. Si sentono urla e imprecazioni.Il post, che è stato caricato solo due giorni fa, ha ricevuto oltre 82.000 reazioni e 4.100 commenti dagli utenti di Reddit. «Non saprei nemmeno cosa fare come infermiera in questo contesto», ha scritto un utente. «Mi sento così male per lei», ha commentato un altro.