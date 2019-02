Mario Balotelli a C'è Posta per Te, Pio e Amedeo "incastrano" il campione: ecco cosa hanno fatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il calciatore viene invitato dache organizzano una scenetta degne del loro stile. I due comici portano con loro un ragazzo, un giovane con un'invalidità evidente alla mano che però si presta allo scherzo e tiene il gioco ai due giovani che organizzano una "bella sorpresa" a Balotelli.Più volte nel corso del programma il ragazzo ripete di aver preso la patente, ma tutte le volte i comici lo interrompono e danno una serie di doni, decisamente sui generis, al campione. Una serie di prodotti tipici italiani, una finta coppa del mondo, delle cozze, dei coupon per le discoteche d'Italia, persino una foto con Salvini. Super Mario tiene il gioco e continua a ridere e scherzare. Pio e Amedeo a quel punto fanno la richiesta che il giovane provava a fare dall'inizio della puntata: un'auto.I due comici hanno organizzato tutto: l'auto, con accessori e tanto di contratto a nome di Balotelli pronto da firmare. Maria De Filippi, imbarazzata, parla con Mario dicendo che non è obbligato a farlo solo perché è in tv e si offre anche di pagare a metà la macchina visto che è un suo ospite. Balotelli però non batte ciglio e con il sorriso sulla bocca afferma: «Loro fanno questo perché sanno che non so dire di no», e così è. Il regalo, dal valore totale di 13 mila euro, viene fatto dal campione al giovane fan e il pubblico esplode negli applausi per il gesto generoso del campione.