Marina Ripa di Meana, il figlio adottivo: "Nessun funerale, sarà cremata"

«Lei non vuole funerali, sarà cremata». Lo rivela Andrea Cardella, figlio adottivo di, in un'intervista a Il Sabato Italiano, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Cardella, per anni collaboratore di Marina prima che questa lo adottasse insieme al marito Carlo, parla anche dei suoi ultimi istanti di vita: «Mi ha chiamato, ha voluto che stessi accanto a lei sul letto, lì, prima che si addormentasse». La regina dei salotti, come spiega il figlio adottivo, ha voluto «per l'ultimo saluto» agli amici e parenti «un lungo vestito nero di velluto e un cappello con la veletta».