da fallito a Milionario»: il post sponsorizzato su Facebook salta subito all'occhio, in poche righe spiega come il conduttore radiofonico abbia superato un periodo economicamente buio grazie aiche in modo semplicissimo gli avrebbero fatto guadagnare 2,3 milioni di euro.Il post su Facebook con la faccia diin primo piano rimanda a un articolo in cui vengono coinvolti anche i conduttori della scorsa stagione di, Francesca Fialdini e Franco Di Mare.Stando a quanto si legge nell'articolo pubblicato sul portale bccissue.com,consiglierebbe a chiunque di provare a far soldi velocemente e senza alcuna competenza in materia finanziaria grazie a un investimento iniziale di almeno 250 euro e una piattaforma di trading per i Bitcoin. «Per dimostrare la potenza della piattaforma, Marco ha convinto Francesca Fialdini a depositare €250 in diretta TV», si legge nell'articolo che continua spiegando come in soli tre minuti la conduttrice abbia quasi raddoppiato il suo investimento. Continuando a scorrere il testo, risulta chiaro che l'intento della pagina è quello di pubblicizzare la piattaforma di trading.Questo quanto qualsiasi utente di Facebook può trovare scorrendo i post della propria bacheca, peccato che sia tutto falso:(così come Francesca Fialdini e Franco Di Mare) non solo non ha mai utilizzato la piattaforma per arricchirsi con i Bitcoin, ma non è neanche mai stato ospite di Unomattina per parlarne (lo conferma anche un annuncio fatto in diretta pochi giorni fa) e tantomeno ha autorizzato l'utilizzo della sua immagine.Una fake news a tutti gli effetti che lo stessoha definito una "" attraverso post e video in diretta sulla sua pagina Facebook: «La rete è piena di post che raccontano che sono diventato milionario grazie ai Bitcoin. Voglio per l’ennesima volta smentire la notizia. Probabilmente si tratta di una, non abboccate.Io non so perché sono stato preso di mira ma questi malfattori mi hanno messo in gravissima difficoltà: primo perché sui siti dove è pubblicata la notizia ricevo centinaia di insulti, secondo perché immaginatevi quanto può gravare una falsa notizia del genere su di me e la mia condizione finanziaria. Vi prego se siete miei amici anche solo virtuali diffondete questo post che vuol dimostrare la mia totale buonafede. Non posso allegare la denuncia perché sono stato scoraggiato a fare questo dagli inquirenti (si vede che non si può) ma sono ben disposto a mostrarla personalmente a chi dubita della mia sincerità».ha anche sporto denuncia alla polizia postale, anche perché la fake news ha scatenato un'ondata di commenti negativi rivolti al suo indirizzo, ma al momento ancora nessun provvedimento è stato adottato e mentre si scrive il post in questione continua a comparire in bacheca.