Musica, concerto dei Maneskin evento clou del festival rock in Cechia

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e il trionfo all'Eurovision non si arresta il successo europeo dei Maneskin e ora il loro concerto sarà l'evento clou della 26/ma edizione del «Rock for People», uno dei maggiori festival in Cechia e nell'intera Europa centrale, con la band italiana che suonerà questa sera nella cornice dell'area parco della città di Hradec Kralove. La band composta da Damiano David (voce), Thomas Raggi (chitarra), Victoria De Angelis (basso) ed Ethan Torchio (batteria) ha trionfato all'Eurovision Song Contest e al festival di Sanremo.

Sui tre palchi del festival in Cechia si alterneranno per due giorni gruppi musicali provenienti da Repubblica Ceca, Italia, Svezia, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi e USA, attori teatrali, cabarettisti, danzatori e acrobati. Quest'anno il Rock for People ha investito inoltre nell'ampliamento del programma ecologico attraverso l'impiego di pannelli solari e materiali riciclati, mettendo al bando bottiglie e bicchieri in PET ed estendendo i punti di raccolta rifiuti. Il festival utilizza anche un generatore ad idrogeno per fornire elettricità all'evento, producendo acqua distillata come unico scarto di reazione. La partecipazione dei Maneskin al festival Rock for People è sostenuta dall'Istituto Italiano di Cultura di Praga.

